Силовые структуры
Подорвавший в Москве машину бывшего сотрудника СБУ сознался
Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве Прозорова признал вину
Начало событий в новости Следствие просит арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ
Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы полностью признал вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
Предполагаемым подрывником является украинский агент по фамилии Головченко. В Замоскворецкий суд столицы поступило ходатайство о его аресте.
ФСБ сообщила о задержании мужчины 16 апреля. По предварительным данным, подрывник действовал по заданию Киева, а в подготовке покушения участвовали три человека.
Автомобиль Toyota, принадлежащий Прозорову, взорвался во дворе дома в Западном Дегунино 12 апреля. По словам пострадавшего, инцидент произошел при включении зажигания.