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16:29, 18 апреля 2024Силовые структуры

Подорвавший в Москве машину бывшего сотрудника СБУ сознался

Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве Прозорова признал вину
Начало событий в новости Следствие просит арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Кадр: Telegram-канал Mash

Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы полностью признал вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

Предполагаемым подрывником является украинский агент по фамилии Головченко. В Замоскворецкий суд столицы поступило ходатайство о его аресте.

ФСБ сообщила о задержании мужчины 16 апреля. По предварительным данным, подрывник действовал по заданию Киева, а в подготовке покушения участвовали три человека.

Автомобиль Toyota, принадлежащий Прозорову, взорвался во дворе дома в Западном Дегунино 12 апреля. По словам пострадавшего, инцидент произошел при включении зажигания.

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      Любовь Ширижик
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