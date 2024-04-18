Подорвавший в Москве машину бывшего сотрудника СБУ сознался

Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве Прозорова признал вину

Начало событий в новости Следствие просит арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы полностью признал вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

Предполагаемым подрывником является украинский агент по фамилии Головченко. В Замоскворецкий суд столицы поступило ходатайство о его аресте.

ФСБ сообщила о задержании мужчины 16 апреля. По предварительным данным, подрывник действовал по заданию Киева, а в подготовке покушения участвовали три человека.

Автомобиль Toyota, принадлежащий Прозорову, взорвался во дворе дома в Западном Дегунино 12 апреля. По словам пострадавшего, инцидент произошел при включении зажигания.

