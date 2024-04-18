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16:08, 18 апреля 2024Силовые структуры

Следствие просит арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

СК требует арестовать мужчину, заминировавшего авто экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следствие просит арестовать одного из фигурантов дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, речь идет об украинском агенте по фамилии Головченко, который заминировал машину экс-подполковника СБУ.

ФСБ задержала мужчину во вторник, 16 апреля. По предварительным данным, он действовал по заданию Киева, а в подготовке покушения на экс-сотрудника СБУ участвовали три человека.

Автомобиль Toyota, принадлежащий Прозорову, взорвался во дворе дома в Западном Дегунино 12 апреля. По словам пострадавшего, инцидент произошел при включении зажигания.

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      Олеся Мицкевич
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