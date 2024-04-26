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15:01, 26 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали рост торговли с Африкой и Азией

ФТС: в товарообороте РФ будет расти доля стран Азии, Африки и Латинской Америки

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

В товарообороте России будет увеличиваться доля стран Азии, Африки и Латинской Америки. Такой прогноз озвучил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, его слова приводит РИА Новости.

Среди отдельных государств, торговля с которыми будет расти, он назвал Китай, Индию, Турцию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Давыдов подчеркнул, что в процессе диверсификации торговых маршрутов Россия намерена наращивать поставки в адрес этих стран не только сырьевых товаров и зерна, но и «продукции более высокого передела».

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По словам врио главы ФТС, внешняя торговля России за последние два года вышла на «новую реальность». В совокупности на все недружественные страны в настоящий момент приходится только чуть более 20 процентов товарооборота, заявил он.

Ранее стало известно, что главным торговым партнером России в прошлом году стал Китай (240,1 миллиарда долларов), при этом из топ-5 стран по объему товарооборота выбыли все страны Запада. Общий товарооборот страны в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов. Более половины из всего объема (51 процент) пришлось на страны Азии, менее четверти (23 процента) — на Европу. В первую пятерку по объему торговли вошли также Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан.

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