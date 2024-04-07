Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 7 апреля 2024Экономика

Страны Запада выбыли из топ-5 главных торговых партнеров России

Главными торговыми партнерами России в 2023 году стали Китай, Индия и Турция

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Главным торговым партнером России в прошлом году стал Китай, при этом из топ-5 стран по объему товарооборота выбыли все страны Запада. Об этом со ссылкой на данные национальных статслужб пишет РИА Новости.

Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что общий товарооборот страны в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов. Более половины из всего объема (51 процент) пришлось на страны Азии, менее четверти (23 процента) — на Европу. КНР сохранила статус крупнейшего торгового партнера России с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Пониженный лимит. В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
Пониженный лимит.В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
1 апреля 2024

С пятого на второе место в списке поднялась Индия, торговля с которой подскочила в 1,8 раза (до 64,9 миллиарда долларов), на третьей строчке — Турция (56,5 миллиарда). В первую пятерку стран, на которые пришлось 60 процентов всего российского товарооборота, также вошли Белоруссия (55 миллиардов долларов) и Казахстан (26 миллиардов долларов).

На шестом месте оказалась Южная Корея, объем торговли с этой страной составил 15 миллиардов долларов, на седьмом — Германия (12,2 миллиарда). ОАЭ поднялись с 16-й на 8-ю строчку, товарооборот за год вырос примерно до 12,1 миллиарда (на основе данных за девять месяцев). Бразилия стала девятой (17-е место в 2022 году), Нидерланды опустились на четыре позиции, на десятую строку.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России с дружественными странами не просто вырос, а оценивается как сопоставимый с объемом торговли государства со всем миром четырехлетней давности. По его словам, попытки Запада организовать блокаду российской внешнеторговой деятельности провалились. Премьер-министр отметил, что снижение товарооборота с Евросоюзом удалось компенсировать за счет наращивания торговли с другими странами.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

      Названы лучшие упражнения для мужчин после 45 лет

      В пострадавшем от паводка городе проверят цены на продукты первой необходимости

      Стали известны даты визита Лаврова в Китай

      Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве

      Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

      Зеленский заявил о готовности Украины получать помощь в кредит

      В МЧС России заявили о готовности начать ликвидацию последствий паводка в Орске

      От 18 до 60 лет. На Украине заявили, что власти хотят включить в реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин

      Страны Запада выбыли из топ-5 главных торговых партнеров России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше