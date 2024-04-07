Страны Запада выбыли из топ-5 главных торговых партнеров России

Главными торговыми партнерами России в 2023 году стали Китай, Индия и Турция

Главным торговым партнером России в прошлом году стал Китай, при этом из топ-5 стран по объему товарооборота выбыли все страны Запада. Об этом со ссылкой на данные национальных статслужб пишет РИА Новости.

Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что общий товарооборот страны в 2023 году составил 710,1 миллиарда долларов. Более половины из всего объема (51 процент) пришлось на страны Азии, менее четверти (23 процента) — на Европу. КНР сохранила статус крупнейшего торгового партнера России с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов.

С пятого на второе место в списке поднялась Индия, торговля с которой подскочила в 1,8 раза (до 64,9 миллиарда долларов), на третьей строчке — Турция (56,5 миллиарда). В первую пятерку стран, на которые пришлось 60 процентов всего российского товарооборота, также вошли Белоруссия (55 миллиардов долларов) и Казахстан (26 миллиардов долларов).

На шестом месте оказалась Южная Корея, объем торговли с этой страной составил 15 миллиардов долларов, на седьмом — Германия (12,2 миллиарда). ОАЭ поднялись с 16-й на 8-ю строчку, товарооборот за год вырос примерно до 12,1 миллиарда (на основе данных за девять месяцев). Бразилия стала девятой (17-е место в 2022 году), Нидерланды опустились на четыре позиции, на десятую строку.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что товарооборот России с дружественными странами не просто вырос, а оценивается как сопоставимый с объемом торговли государства со всем миром четырехлетней давности. По его словам, попытки Запада организовать блокаду российской внешнеторговой деятельности провалились. Премьер-министр отметил, что снижение товарооборота с Евросоюзом удалось компенсировать за счет наращивания торговли с другими странами.