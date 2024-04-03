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13:47, 3 апреля 2024Экономика

В России оценили рост объема торговли с дружественными странами

Товарооборот РФ с дружественными странами достиг уровня торговли со всем миром

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Товарооборот России с дружественными странами не просто вырос, а оценивается как сопоставимый с объемом торговли государства со всем миром четырехлетней давности, рассказал в Госдуме глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, попытки Запада организовать блокаду российской внешнеторговой деятельности провалились, а снижение товарооборота с Евросоюзом удалось компенсировать за счет наращивания торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, странами Африки и Латинской Америки.

«Доля дружественных стран выросла до 77 процентов», — рассказал Мишустин, отметив, что в связи с этим нужно решать задачи развития международных коридоров Север — Юг и Запад — Восток, а также создания инфраструктуры, включая портовую, на азово-черноморском, северо-западном и восточном направлениях.

По итогам 2023 года товарооборот России со странами БРИКС вырос до рекордных 294 миллиардов долларов в денежном выражении, что составляет 41,4 процента всего объема внешней торговли страны. Большая часть этой суммы приходится на экспортно-импортное взаимодействие с Китаем, объем которого, как рассказал вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, достиг «почти 228 миллиардов, а по данным статистики КНР 240 миллиардов долларов».

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