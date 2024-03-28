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13:42, 28 марта 2024Экономика

Россия вошла в число лидеров по объемам торговли с Китаем

Вице-премьер Оверчук: Россия вошла в топ-4 внешнеторговых партнеров Китая

Фото: Unsplash

Москва закрепилась в топе внешнеторговых партнеров Китая, впервые поднявшись в списке на четвертое место, рассказал вице-премьер правительства России Алексей Оверчук, слова которого приводит ТАСС.

Политик отметил, что страна переориентировалась на рынки Глобального Юга и Востока, напомнив, что товарооборот с КНР, который увеличился в 2023 году на 23,1 процента, растет быстрее, чем планировали главы государств. Речь шла об объеме торговли в 200 миллиардов долларов, в то время как он достиг «почти 228 миллиардов, а по данным статистики КНР, эта цифра составляет 240 миллиардов долларов».

Также Оверчук обратил внимание на то, что более 90 процентов двусторонних расчетов России и Китая проводятся в национальных валютах. По его словам, около 40 процентов российского экспорта оплачивается сейчас в рублях, еще примерно 25 процентов — в юанях. Эти заявления он сделал в ходе встречи с председателем Постоянного комитета китайского парламента Чжао Лэцзи.

Ранее эксперты оценили долю России в торговле с Китаем, составлявшую по итогам девяти месяцев прошлого года 5,1 процента для импорта КНР и 3,3 процента для экспорта. При этом совокупные показатели стран Евросоюза и США в торговле с Китаем достигали 13,2 и 11,2 процента соответственно.

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      Дмитрий Воронин
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