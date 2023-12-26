Раскрыта доля России в торговле Китая

ИЭП: доля России в товарообороте Китая составила 4 процента в январе-октябре

По итогам первых десяти месяцев 2023 года доля России в товарообороте Китая составила всего четыре процента. На российские товары пришлось лишь 5,1 процента от суммарного импорта КНР, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭП).

В то же время поставки китайских товаров на российский рынок сбыта составили 3,3 процента от всего экспорта КНР по итогам января-октября, уточнили в ИЭП. В денежном выражении импорт российской продукции в Китай оказался на уровне в 106,3 миллиарда долларов. Подавляющая часть пришлась на экспорт топлива (81,8 миллиарда долларов). При доля КНР в торговле России оказалась гораздо больше — на уровне 32 процентов. В январе-октябре из Китая в РФ ввозили в основном машины, оборудование и транспортные средства, пояснили аналитики.

По этим показателям Россия существенно отстает от ключевых торговых партнеров Китая. Так, доля государств Евросоюза (ЕС) в торговле КНР составила 13,2 процента, а США — 11,2 процента. На этом фоне эксперты ИЭП пришли к выводу, что зависимость Китая от западных стран значительно превосходит зависимость Пекина от Москвы. Это обусловлено тем, что заместить сырьевую продукцию проще, чем промышленные.

О резком отставании России от главных торгово-экономических партнеров Китая аналитики Главного таможенного управления азиатской страны сообщали еще в начале ноября. По их данным, за первые десять месяцев 2023 года товарооборот КНР и РФ составил 196,48 миллиарда долларов в денежном выражении. В то же время лидерами по объему торговли с Китаем стали страны АСЕАН (747,3 миллиарда), а также Евросоюз (655,2 миллиарда) и США (550,7 миллиарда).