Рубль укрепился до максимума за месяц

Курс рубля поднялся до максимума за месяц после решения ЦБ по ставке

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 26 апреля, рубль по отношению к доллару укрепился до максимума за месяц, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме курс российской валюты доходил до 91,52 рубля за доллар, последний раз он был выше 21 марта. Евро опустился до 98,05, что стало минимумом для него с 6 марта. Юань демонстрирует минимум с 7 марта.

Поводом для роста рубля является как окончание налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту для уплаты налогов, так и решение Центробанка по ключевой ставке.

Совет директоров не только сохранил ее на уровне 16 процентов годовых, но и заметно повысил прогноз по средней ставке за год, впервые допустив, что ее снижение в текущем году вообще не произойдет.

Ранее регулятор указывал, что может перейти к снижению ставки во втором полугодии, но пересмотр прогнозов по инфляции как от ЦБ, так и от Минэкономразвития, ставит такое движение под вопрос. Высокая ставка традиционно поддерживает курс рубля .