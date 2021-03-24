Человечеству предрекли переход на искусственное мясо и молоко

К 2035 году каждая десятая часть производимого мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов, потребляемых во всем мире, будет производиться из альтернативных белков. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon Corporation (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Эксперты предрекают, что объем рынка альтернативных продуктов достигнет не менее 290 миллиардов долларов к 2035 году. При базовом сценарии, он вырастет с нынешних 13 миллионов тонн в год до 97 миллионов тонн к 2035 году, составив 11 процентов от общего рынка белка. При условии более быстрых технологических изменений показатель может быть вдвое выше.

В исследовании отмечается, что бум искусственной еды окажет положительное влияние на окружающую среду, а также поможет человечеству победить голод. Переход на мясо и яйца на растительной основе позволит к 2035 году сэкономить гигатонну эквивалента CO2 (такой эффект сравним с тем, как если бы Японии стала на год углеродно-нейтральной). Также это сэкономит 39 миллиардов кубометров воды, объем достаточный для снабжения Лондона на 40 лет.

Авторы отчета ожидают, что к 2023-2025 году альтернативные продукты сравняются с традиционными по вкусу и цене. Управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин отметил, что в России быстрее всего растительные альтернативы появятся в молочной продукции. В стране дефицит молока примерно 3,6 миллиона тонн. Переход на растительное мясо будет второстепенным по мере выравнивания продукции по цене, вкусу и текстуре.

Ранее управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин сказал, что в ближайшие годы в России начнется производство хлеба из белка насекомых, растительного и клеточного мяса. Однако в Госдуме заявили, что в ближайшие 10-20 лет России не понадобится искать замену традиционным хлебу и мясу.