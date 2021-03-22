В Госдуме оценили идею кормить россиян хлебом из насекомых

В ближайшие 10-20 лет в России не понадобится искать замену традиционным хлебу и мясу, поэтому производить их из белка насекомых нет необходимости. Так эту идею в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» оценил первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.

Он указал, что ему не понятна экономическая эффективность подобной инициативы внутри страны. С другой стороны, Россия может производить такие продукты на экспорт в другие государства, где наблюдается продовольственный дефицит. «Можно производить и продавать тем, кто нуждается», — сказал депутат.

По его словам, несмотря на развитие биотехнологий в XXI веке, будущее подобных новшеств будут определять реальный спрос на них. «Исследования в таком направлении, как производство продуктов питания из насекомых, веществ, — они будут развиваться, но определяет-то рынок», — добавил Тумусов, отметив, что подобная пища также должна быть качественной и доказать свою безопасность.

Ранее управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин заявил, что в ближайшие годы в России начнется производство хлеба из белка насекомых, растительного и клеточного мяса, и они станут доступны для покупки гражданами. Он уточнил, что эта продукция будет полезной для здоровья — например, белок насекомых обладает иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.