Врачи назвали скрытый признак высокого холестерина на ахилловом сухожилии

Высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам с сердцем, но симптоматически холестерин никак себя не проявляет. Однако ученым удалось распознать один из признаков заболевания в области ахиллова сухожилия. О незаметном симптоме в лодыжке пишет Daily Express.

В Университете Британской Колумбии (UBC) утверждают, что холестерин — липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — может привести к накоплению «желтоватых отложений» в сухожилиях. «Из-за биохимического родства между ЛПНП и коллагеном, содержащимся в сухожилиях, ЛПНП выходит из кровотока и прикрепляется к сухожилиям, особенно Ахиллову, становясь больше и тверже, вызывая воспаление», — пишут ученые. Из-за этого нарушается структурная целостность сухожилия, становятся заметными изменения в нем.

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Повышенный холестерин может зависеть от возраста, веса или другого заболевания (например, высокого давления или диабета). Для его снижения потребуется внести изменения в образ жизни и рацион. Необходимо снизить объем насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном и топленом масле, сале, жирном мясе и сыре.

Вместо них нужно добавить содержащие ненасыщенные жиры продукты: растительные масла (оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, ореховое), авокадо, орехи и семена, жирную рыбу. Также следует выполнять не менее 150 минут (2,5 часа) упражнений в неделю, практиковать ходьбу, плавание, езду на велосипеде.

Ранее врачи назвали два признака приближающегося инсульта или тромбоза. Регулярный контроль уровня холестерина позволит снизить риск сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов.