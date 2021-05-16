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Раскрыты две указывающие на высокий уровень холестерина детали

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Фото: Pixabay

Некоторые изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина, пишет Express.

На указанную проблему может указывать такая деталь, как «жировые бугорки» на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут в течение пары месяцев.

Другим симптомом повышенного холестерина, как считают ученые, являются серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.

Издание отмечает, что перечисленные симптомы могут в том числе говорить о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.

Специалисты указывают, что существует ряд факторов, влияющих на уровень холестерина. Так, он растет при избыточном употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, при недостатке физической активности, курении, злоупотреблении алкоголем.

Ранее ученые Великобритании и Индии назвали вещество, необходимое для нормальной работы сердца. Оказалось, что адипонектин — гормон, вырабатываемый белой жировой тканью, — способен компенсировать генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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