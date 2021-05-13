Названо необходимое для нормальной работы сердца вещество

Ученые Великобритании и Индии назвали вещество, необходимое для нормальной работы сердца. Оказалось, что адипонектин — гормон, вырабатываемый белой жировой тканью, — способен компенсировать генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли специалисты, опубликовавшие статью в журнале PLOS One.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

В исследовании приняли участие 1886 индийцев, которые имели высокий риск развития заболеваний кровеносной системы. Были оценены такие показатели, как индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак и холестерина. Оказалось, что у тех, у кого наблюдались кардиометаболические нарушения (более 80 процентов участников), в крови присутствуют низкие концентрации адипонектина. Эта связь оставалась четкой даже при учете сторонних факторов, обычно влияющих на здоровье сердца.

Дальнейший анализ показал, что уровень адипонектина может снижаться у людей с генетическими вариациями в выработке оментина. Оментин секретируется висцеральной жировой тканью и усиливает чувствительность к инсулину при нормальном весе, что благотворно влияет на здоровье сердца. Однако у тех, у кого выработка оментина снижена из-за генетических особенностей, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания даже при отсутствии лишнего веса.

По словам ученых, повышение уровня адипонектина в организме может быть эффективной стратегией для поддержания здоровья сердца. Несколько предыдущих исследований показали, что потеря веса в сочетании с диетой и физическими упражнениями могут повысить уровень адипонектина в плазме, в то время как курение и повышение активности симпатической нервной системы обычно понижают концентрацию адипонектина. Также адипонектин можно повысить с помощью ряда препаратов, включая гипоглекимические средства, агонисты PPAR-гамма и -альфа рецепторов и блокаторы ренин-ангиотензиновой системы.