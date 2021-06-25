Диетолог назвал пять простых способов улучшить здоровье с помощью куркумы

Диетолог и врач Джош Акс (Josh Axe) рассказал о преимуществах куркумы и назвал пять простых способов улучшить здоровье с помощью этой специи, пишет Daily Express.

В значительной степени пользой для здоровья куркума обязана куркумину — основному действующему веществу в составе корня. По мнению врача, специя одинаково полезна в форме порошка, экстракта или таблеток. Ее лечебное действие распространяется на сосуды, кожу, психику, внешний вид.

Первой сферой улучшения здоровья Акс назвал профилактику тромбоза. Регулярное употребление куркумы помогает защитить организм от образования тромбов. Лабораторные исследования и наблюдения за животными показали, что куркума снижает риск агрегации тромбоцитов — соединения друг с другом. При диабете специя в рационе поможет защититься от скачков сахара в крови. Являясь природным противовоспалительным и антиоксидантным средством, куркума помогает при некоторых заболеваниях кожи, а здоровой может придать «сияние и блеск». Для этого можно использовать маску для лица на основе куркумы.

Для контроля высокого уровня холестерина диетолог рекомендует употреблять больше куркумы, так как специя регулирует хороший холестерол и удаляет из организма избыток «плохого». Кроме того, специя считается естественным обезболивающим средством. Пациенты с артритом сообщали об уменьшении симптомов после добавления куркумы в рацион.

Ранее врачи назвали два признака приближающегося инсульта или тромбоза и напомнили, что регулярный контроль уровня холестерина позволит снизить риск сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов. А высокий уровень обычно никак не проявляется и в большинстве случаев на него обращают внимание в чрезвычайных ситуациях, поэтому важно знать, как еще проявляется заболевание.