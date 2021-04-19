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Раскрыты неожиданные свойства редьки

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Фото: Pixabay

Врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик раскрыл неожиданные свойства редьки в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в этом корнеплоде много серы, которая активирует желудочно-кишечный тракт и желчный пузырь, а также способствует очищению организма. «Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ», — сказал специалист.

Кроме того, редька хорошо лечит простуду. Лущик посоветовал воспользоваться старинными рецептами — редька с медом или просто сок корнеплода, в котором содержатся витамины группы B и группы С. Также редька обладает бактерицидным эффектом.

Лущик добавил, что в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом и ускоряет работу кишечника.

Ранее исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева составила для россиян список дешевых продуктов, подходящих для правильного питания. По ее утверждению, в рацион необходимо включить курицу, яйца, сухие бобы, гречку, овощи, растительное масло и куркуму.

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