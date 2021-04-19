Куркумин оказался средством против коронавируса

Бразильские ученые выяснили, что полифенол куркумин, содержащийся в корнях куркумы и использующийся в качестве пищевого красителя, является потенциальным противовирусным средством для лечения SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Известно, что куркумин обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, оказывает потенциальное противоопухолевое действие, увеличивает эффективность антибактериальной терапии, а также может использоваться как антидепрессант. В предыдущих исследованиях было показано, что куркумин способен выступать в качестве противовирусного средства и влиять на иммунный ответ против коронавируса SARS-CoV-2.

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Действие куркумина против вирусов обусловлено тем, что влияет на репликацию инфекционных агентов, ингибирует важные ферменты протеазы, а также мешает вирусной частице прикрепляться к клетке и заражать ее. Показано, что полифенол более эффективен против SARS-CoV-1, возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома, чем другие природные соединения, включая гесперитин и кверцитин. Он подавляет активность 3C-подобной протеазы и папаин-подобной протеазы, которые необходимы для размножения вируса и его борьбы с иммунной системой хозяина. Ожидается, что куркумин способен снижать вирусную нагрузку в клетках человека за более короткое время по сравнению с другими препаратами, предотвращая прогрессирование COVID-19.

Моделирование показало, что полифенол оказывает двойное ингибирующее воздействие на способность коронавируса связываться с клеткой: он подавляет активность как S-белка, так и связывающегося с ним рецептора ACE-2, находящегося на поверхности клеток-хозяев.

По словам специалистов, действие куркумина можно усилить искусственным путем с помощью наночастиц, которые будут служить переносчиками молекул полифенола в организме пациента, а также оказывать вместе с ним синергический противовирусный эффект.