Коронавирус повысил риск инсульта у детей

У детей, перенесших COVID-19, могут наблюдаться опасные для жизни патологии в мозге, в том числе цереброваскулит, энцефалит и инсульт. К такому выводу пришла международная группа ученых из США и Великобритании, которые обследовали детей с неврологическими заболеваниями, связанными с коронавирусом. Статья исследователей опубликована в журнале The Lancet. По мнению российских специалистов, чьи слова приводят «Известия», это связано с атакой иммунной системы на клетки собственного организма и другими причинами.

Ученые провели поиск пациентов младшего возраста с нарушениями центральной нервной системы (энцефалопатией), которые были вызваны перенесенной коронавирусной инфекцией. Нейрорадиологи, неврологи и педиатры проанализировали данные по МРТ, плазме и спинномозговой жидкости, после чего детей распределили на группы в соответствии со временем предполагаемого заражения SARS-CoV-2. Специалисты исключили те случаи, в которых нельзя было установить прямую связь с коронавирусной инфекцией или можно предположить альтернативный диагноз.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Всего удалось выявить 38 пациентов с неврологическими заболеваниями, связанными с COVID-19. Нарушения центральной нервной системы варьировались от легких до очень тяжелых. Наиболее распространенными оказались диссеминированные энцефаломиелитоподобные изменения головного мозга, опосредованные действием иммунной системы (у 16 детей) и миелит (8 детей). Хотя цереброваскулярные осложнения у детей встречались реже, чем у взрослых, а у большинства пациентов наблюдался благоприятный исход, четыре ранее здоровых ребенка умерли от тромбоишемической болезни, причем у одного развился инсульт со множественными кровоизлияниями в мозг.

По словам российских специалистов, повышение риска неврологических нарушений обуславливается сбоями в иммунной системе из-за гипоксемии (недостаточный уровень кислорода в крови) и способностью вируса поражать нервные клетки, в результате чего повышается свертываемость крови и увеличивается риск образования тромбов. Также роль может играть мультивоспалительный синдром, поражающий сразу несколько органов у детей. Таким пациентам требуется пройти МРТ головного и спинного мозга.

Как пишут «Известия», в России было выявлено около 30 случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей, требующих госпитализации. При этом в 70-80 процентах случаев больных направляли в отделения интенсивной терапии и реанимации.