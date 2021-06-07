Эксперты предостерегли от повторной обработки некоторых продуктов

Повторное разогревание некоторых блюд вредно для здоровья из-за стремительного размножения бактерий. Турецкие специалисты назвали шесть основных и объяснили, почему повторная термическая обработка для них губительна, пишет Haber7.

Курица — один из продуктов, которые можно долго хранить в морозилке. Однако есть ее следует свежеприготовленной или холодной. Повторный разогрев приводит к изменению структуры белка и препятствует нормальному усвоению продукта.

Сельдерей — очень полезен в свежем виде, но подвергать его термической обработке опасно из-за нитратов, которые при повторном нагревании превращаются в нитриты, что делает сельдерей канцерогенным. Шпинат богат железом, и это делает нежелательной термическую обработку продукта. Его следует употреблять только свежим, так как при нагревании происходит все то же образование нитратов с канцерогенными свойствами.

Свекла похожа на сельдерей тем, что содержит нитраты, которые при повторной термической обработке превращаются в нитриты. Поэтому тем, у кого чувствительный желудок, стоит избегать повторного нагрева продукта. Яйца, как и курица, — кладезь белка. Но при повторном разогревании готового продукта, структура белка меняется. Хотя это нечастый и даже редкий вид отравления при употреблении яичных блюд и соусов, стоит соблюдать осторожность. Грибы при повторной термической обработке теряют питательную ценность. Повторный разогрев продукта может вызвать проблемы с пищеварительной системой.

Ранее диетолог предупредила об опасности овощей для одной категории людей. Вместо свежих она посоветовала приготовленные — тушеные, отварные, запеченные овощи и фрукты. Рассуждая о пользе свежих и обработанных продуктов, Бурляева привела в пример капусту, в которой в большом количестве содержится витамин C. Он разрушается при тепловой обработке, однако в таком виде капуста, особенно белокочанная, не вызывает вздутие живота.