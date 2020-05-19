Перечислены ускоряющие старение продукты

Научная группа из испанского Университета Наварры перечислила продукты, которые ускоряют старение. Об этом сообщает La Vanguardia.

Специалисты считают, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток. Например, хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, различные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты считаются ультраобработанными.

Такая пища отличается высоким содержанием консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли. При этом она бедна витаминами и клетчаткой.

В исследовании указывается, что употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются с возрастом в связи с естественными процессами в организме, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

Научный эксперимент был проведен с участием 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Исследователи изучили связь между рационом добровольцев и длинной теломеров. В результате выяснилось, что у людей, которые отребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза повышаются шансы укорачивания теломеров.

Ранее врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина перечислила полезные в условиях пандемии продукты. Ими оказались простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески. Шарошкина также отметила, что укроп, петрушка и зеленый лук должны быть включены в ежедневный рацион.

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