Диетолог назвала способные отбелить зубы продукты

Некоторые продукты способны отбеливать зубы. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала диетолог Анна Белоусова.

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По ее словам, сделать цвет зубов более светлым могут фрукты и овощи. Например, морковь и сельдерей отбеливают эмаль за счет механического удаления налета. Кроме того, эти продукты укрепляют десна, что улучшает кровообращение и здоровье всей полости рта.

Помимо этого отбеливающий эффект заметен при употреблении ананаса и папайи. Эти фрукты убивают бактерии.

В то же время диетолог уточнила, что специальные средства для отбеливания зубов показывают более действенный результат.

Ранее стоматолог Наталия Кадькалова оценила способ отбеливания зубов лимоном. «Эту процедуру я считаю самой гуманной, в отличие от сцарапывания эмали скорлупой яиц, активированным углем и прочими абразивами. Да, результат будет незначительным, но вы хотя бы не навредите себе», — заявила она.