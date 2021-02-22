Перечислены требующие термической обработки продукты

Термической обработке нужно подвергать не только мясо, но и многие овощи. Полный список продуктов, требующих соответствующего приготовления, опубликовано на китайской платформе Sohu.

Так, мясо нужно обрабатывать для избавления от крови и бактерий. При этом автор статьи рекомендует замочить куски мяса перед готовкой. Маринованные, вяленые продукты, спаржу и сельдерей необходимо обваривать, чтобы уменьшить в них концентрацию соли и нитритов, говорится в материале.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, рекомендуется обдавать кипятком фасоль. То же автор статьи советует проделать с пищей, содержащей большое количество щавелевой кислоты. Чтобы избежать попадания в пищу пестицидов или насекомых, нужно также варить продукты, которые сложно почистить: например, брокколи и капусту.

Ранее пользователь китайской платформы Sohu назвал самую невыносимую русскую закуску. По его мнению, это соленая рыба, которую россияне часто используют в качестве закуски.