Китаянка попробовала доширак с «русским акцентом» и поделилась впечатлениями

Китаянка съела лапшу быстрого приготовления доширак с российскими добавками и поделилась впечатлениями. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале «AliExpress Россия».

На размещенных в сети кадрах российская актриса и режиссер китайского происхождения Ян Гэ протестировала варианты приготовления лапши с «русским акцентом». Всего женщина попробовала три блюда: экспресс-бульон с ржаным хлебом и чесноком, заваренную лапшу с красной икрой и брикет сухого доширака с майонезом. По словам героини, ей понравились все способы приготовления блюда.

Опубликованное видео приурочено к запуску нового вкуса лапши доширак с сычуаньским соусом «Китайский самовар», разработанного торговой площадкой AliExpress и сервисом доставки продуктов «Самокат».

Набор из лапши и соуса будет доступен для заказа в разделе «Есть!» на AliExpress и в приложении «Самоката» с экспресс-доставкой за 30 минут. Попробовать блюдо смогут пользователи из Москвы и области, Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

В октябре 2020 года китайское издание Sohu в своей статье назвало главных «трех мушкетеров» русской кухни. По мнению китайских журналистов, у россиян чаще всего можно найти дома картофель, сыр, колбасу и молоко, из овощей — белокочанную капусту, свеклу и морковь. Жители России, как добавили в издании, с удовольствием едят бутерброды с маслом и икрой.