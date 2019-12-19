Похожие на лапшу «Доширак» туфли высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли босоножки итальянского модного бренда, отделка которых похожа на лапшу быстрого приготовления «Доширак». Коллаж, сравнивающий обувь с открытой упаковкой лапши, опубликован в Instagram-аккаунт DietPrada

Как сообщили администраторы странички в подписи к посту, бренд Bottega Veneta представил коллекцию Pre-Fall 2020, в которой, в частности, оказались туфли в стиле макраме (техника плетения узелков из толстых нитей — прим. «Ленты.ру»).

Публикация собрала более 80 тысяч лайков и множество язвительных комментариев. «Пакет с приправами включен или нет?» — поинтересовался в шутку один. «Чертов "Доширак" теперь можно носить на ногах!! Наконец-то», — написал другой. «Думаю, она будет готова через три-четыре минуты?» — предположил третий. «Теперь я не останусь голодным даже во время длительной прогулки. Спасибо, Bottega Veneta, за отличную обувь с "Дошираком"», — язвил еще один пользователь. Однако нашлись и те, кому понравились босоножки из новой коллекции. «Такое сравнение заставляет меня хотеть их еще сильнее», — признался один из фанатов.

В сентябре французский модный бренд Vetements, основателем которого является модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия, выпустил «обувь для вечеринок». В каблук черных кожаных сапог с голенищем выше щиколотки дизайнер встроил металлическую открывашку для бутылок. Поклонники с восторгом отреагировали на модель.

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