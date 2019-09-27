Платье супермодели высмеяли за похожее на ноздри собаки декольте

Платье супермодели на показе модного бренда Yves Saint Laurent (YSL) сезона весна-2020 года высмеяли за схожесть с носом собаки. Коллаж опубликован в Instagram-аккаунте Diet Prada, освещающем различные курьезы в мире моды.

В нижней части коллажа расположен увеличенный снимок декольте платья, представленного на показе в Париже 24 сентября. Вырез выполнен таким образом, что низ груди остается открытым.

Администраторы Diet Prada решили, что вырез напоминает ноздри пса, и разместили в верхней части коллажа фото носа животного для сравнения.

Пользователи сети пришли в восторг от коллажа. «Это великолепно! Вы сделали мой день! Хаха», — смеялся один подписчик. «Люди: "Мы обожаем собак". Yves Saint Laurent: "Больше ни слова"», — шутил другой читатель. «Ааа! Теперь я не могу это развидеть!» — восхищался третий комментатор.

В феврале поклонники высмеяли платье Эммы Стоун на премии «Оскар» за схожесть с едой. На церемонию Стоун приехала в коричневом платье модного дома Louis Vuitton с «вафельным» принтом и пайетками. Пользователи Twitter сравнили наряд актрисы с беконом, курицей гриль, пережаренной вафлей и другими продуктами.

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