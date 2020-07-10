Самая красивая женщина в мире снялась для журнала в похожих на «Доширак» туфлях

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, приняла участие в съемке для модного журнала I-D. Ее фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте издания.

23-летняя знаменитость попозировала в нескольких нарядах из новой коллекции итальянского бренда Bottega Veneta во дворе дома. Например, на одном из снимков она запечатлена в короткой юбке, черном топе с глубоким декольте и туфлях в стиле макраме (техника плетения узелков из толстых нитей — прим. «Ленты.ру»). Известно, что ранее пользователи сети сравнили отделку на босоножках с лапшой быстрого приготовления «Доширак».

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На другом кадре супермодель сфотографировали в черных кожаных шортах и куртке, а также свитере с молнией в тон. Автором съемки выступила старшая сестра Беллы Хадид Джиджи.

Пользователи сети оценили кадры и выразили свое восхищение в комментариях. «Лучший фотограф и лучшая модель», «Как красиво!», «Она богиня», «Назовите мне более легендарный дуэт... Похоже, это невозможно», «Потрясающе» — писали они.

В июле Белла Хадид снялась в откровенной рекламе для люксового бренда Helmut Lang. На одном из черно-белых кадров манекенщица запечатлена в бюстгальтере и перчатках их кожи, на другом — в коротких облегающих шортах и нижнем белье. Автором кампании стал популярный фотограф-портретист Итан Джеймс Грин.

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