Диетологи объяснили влияние неправильного завтрака на фигуру

Диетологи рассказали, как неправильный завтрак влияет на фигуру. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам специалистов в области питания, о неправильном завтраке могут свидетельствовать ощущение вздутия живота и чувство неутоленного голода после приема пищи. Диетологи выделили пять наиболее распространенных ошибок, которые люди совершают при приготовлении и употреблении завтрака.

Первой ошибкой в списке стал завтрак, состоящих только из простых углеводов. В условиях ограниченного времени люди часто выбирают быстрый перекус батончиком или хлопьями с молоком. Однако эти варианты не только не принесут никакой пользы организму, но и плохо повлияют на фигуру. «Подобные продукты лишены питательных веществ, по сути, вы съедаете одни калории, которые приводят к повышению уровня сахара в крови», — рассказала диетолог Триста Бест (Trista Best). В качестве альтернативы она предлагает выбирать хлеб из цельного зерна с небольшим количеством орехового масла.

Завтраки с высоким содержанием сахара способствуют усилению чувства голода и перееданию в течение дня. Специалисты также не рекомендуют пропускать утренний прием пищи и советуют выбирать сытные продукты. Диетолог и автор книги по спортивному питанию Эми Гудсон (Amy Goodson) считает, что пропущенный завтрак приводит к перееданию в течение дня. Она советует выбирать яйца, фрукты и цельнозерновой тост, овсянку с арахисовым маслом или смузи с йогуртом, фруктами, молоком и ореховым маслом.

Отсутствие белка также негативно сказывается на здоровье и фигуре. По мнению Гудсон, добавление белка поможет стабилизировать уровень сахара в крови и позволит дольше оставаться сытым. Скорость приема пищи тоже имеет значение —быстро съеденная еда не только не приводит к насыщению, но и грозит ожирением. «Ваш мозг осознает, что вы сыты только через 15-20 минут после начала еды. Если вы едите в течение 10 минут или меньше, вы можете съесть больше, чем вам нужно», —прокомментировал диетолог клиники EZCare Шеннон Генри (Shannon Henry).