Эндокринолог назвала два способа избавиться от лишнего жира

Эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева назвала два способа, которые помогут избавиться от лишнего жира. Для этого необходимо уменьшить калорийность питания на 500-1000 килокалорий от типичного рациона, пишут «Аргументы и факты».

При уменьшении калоража важно учитывать количество клетчатки в рационе. В день Дюкарева посоветовала употреблять пять порций фруктов и овощей и отказаться при этом от фастфуда, полуфабрикатов и сахара. Кроме того, врач призвала изменить образ жизни, увеличив объем физических нагрузок.

Дюкарева подчеркнула, что для борьбы с ожирением необходимо регулярно тренироваться, не менее получаса в день. Эндокринолог порекомендовала выполнять аэробные нагрузки — физические упражнения с низкой интенсивностью. К ним относятся ходьба, бег, плавание, катание на лыжах или велосипедах и танцы

«Если снижения массы тела не происходит, следует обратиться к врачу для комплексного обследования и назначения медикаментозного лечения», — заключила врач.

Ранее диетологи назвали помогающий похудеть фрукт. В ананасе есть бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белок и помогает лучше усваиваться некоторым питательным веществам.