Диетолог назвала последствия употребления рыбы пять раз в неделю

Если включить рыбу в ежедневный рацион, можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, костей, поспособствовать выработке гормонов. Последствия употребления рыбы пять раз в неделю назвала российский диетолог Марина Макиша в эфире телеканала «Москва 24», репортаж доступен на YouTube.

По ее словам, в рыбе много жирных кислот Омега-3, что улучшает работу сердца и мозга. Кроме того, это вещество помогает выработке серотонина, что служит профилактикой нервных срывов и депрессии. При этом рыба усваивается легче, чем мясо, — ее можно готовить на пару и делать из нее диетический суп.

Также в рыбе много витамина В12, который способствует выработке гемоглобина. «Тунец следует есть два-три раза в неделю при употреблении мяса. Если вы не едите мясо, тунец можно ежедневно включать в рацион», — пояснила Макиша. Также с выработкой витамина D помогает сельдь. Диетолог подчеркнула, что это вещество полезно для укрепления костей и выработки мужских и женских гормонов.

Ранее диетологи призвали ежедневно есть по огурцу. По их словам, это помогает снизить вес, поскольку огурцы помогают очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Последствием употребления хотя бы одного огурца в день станут видимые улучшения кожи, похудение, уменьшение отеков.