Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах

Диетологи рассказали, какие гамбургеры полезны для здоровья и об опасностях, связанных с этим блюдом. Их советы опубликовал портал HuffPost.

По мнению нутрициолога Эми Горин, лучше всего есть бургеры с котлетой из лосося. «Помимо того, что в лососе много белков и не так много жира, он содержит Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, полезные для сердца», — прокомментировала свой выбор Горин.

Диетолог Челси Амер (Chelsey Amer) считает, что если и стоит есть говяжий гамбургер, то лучше выбирать мясо коров, выращенных на травяном откорме. В таком мясе намного меньше насыщенных жиров и присутствуют омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, как и в рыбе.

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Тем, кто готовит бургеры самостоятельно специалисты советуют добавлять в фарш немного воды, лука и зелени, чтобы мясо сохранило сочность. Кроме того, рекомендуется солить котлеты непосредственно перед едой, а не в процессе приготовления.

В свою очередь, диетолог Джерлин Джонс (Jerlyn Jones) напоминает, что недожаренное мясо может содержать бактерии сальмонеллы и кишечную палочку. «Убедитесь, что ваши бургеры хорошо прожарились. Температура готовки не должна быть ниже 73 градусов по Цельсию», — сказала Джонс.

Любителям вегетарианских бургеров диетологи советуют внимательно изучить их состав, и выбрать те, в которых содержится не менее 10 граммов белка, трех граммов клетчатки, а натрия менее 440 миллиграммов. Такие бургеры, в сочетании с луком и грибами, дадут длительное чувство насыщения.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о способе, позволяющем есть картофельные чипсы без вреда для организма. По ее мнению, стоит выбирать чипсы без ароматизаторов, а запивать их следует чаем, соками без сахара или простой водой.