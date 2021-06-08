Диетолог перечислила самые опасные Е-добавки в популярных продуктах

Продукты, которые могут содержать опасные Е-добавки — одни из самых любимых и покупаемых: маргарин, паштеты, сухие завтраки, кондитерские изделия. По словам диетолога сервиса «СберЗдоровье» Маргариты Макуха, корзина продуктов без добавок может оказаться не только полезнее, но и дешевле, сообщают РИА Новости .

Е-добавки — это вещества, которые используют для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужного вкуса или консистенции продукта. Их можно разделить на три группы: условно-безвредные, выполненные из экстрактов растений и натуральных продуктов, условно-опасные, которые при чрезмерном употреблении могут навредить и опасные добавки с негативным влиянием на организм.

К последним относятся Е230 бифенил, который применяют при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен — для приготовления мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов. Добавки Е103, Е105, Е111, Е121 — часть добавок этой категории запрещена в России, пояснила диетолог.

Стоимость корзины продуктов без добавок, в составе которой свежие фрукты и овощи, мясо говядины и птицы, рыба, крупы, орехи и зеленый чай составит 2959 рублей в неделю.

Ранее Роспотребнадзор объяснил безопасность продуктов с маркировкой «Е». В ведомстве пояснили, что добавки под маркировкой «Е» часто обозначают содержание натуральных веществ в продуктах, но назвали и те, что запрещены в России.