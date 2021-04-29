Диетолог объяснила влияние пищевых красителей для яиц на здоровье

Второго мая православные христиане отмечают Пасху и наравне с куличом крашеные яйца являются главным атрибутом праздника. Для окрашивания обычно используются пищевые красители, в небольших количествах они безопасны для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, передает «Москва 24».

«Если мы говорим про здорового человека, то больших проблем со здоровьем пищевые красители не принесут. Если это человек со склонностью к аллергическим заболеваниям или ребенок, то хорошо бы из рациона питания их исключить», — отметила специалист.

Круглова добавила, что понять признаки или параметры вредности обывателю сложно, поскольку добавки зашифрованы под буквой «Е». Кроме того, практически невозможно предсказать, будет ли реакция на конкретный краситель. Диетолог пояснила, что теоретически яйца, окрашенные искусственными добавками, могут повлиять на здоровье, если человек часто употребляет продукты с пищевыми красителями, например, газировку или кондитерские изделия, где они содержатся. Но вредная для организма доза весьма индивидуальна. При регулярном употреблении могут возникать кожные заболевания или расстройства пищеварения.

Круглова также отметила, что натуральные способы окрашивания тоже могут привести к аллергии, но они безопасны, если нет индивидуальной непереносимости. Она посоветовала использовать луковую шелуху, которая также обладает обеззараживающим эффектом. Кроме того, следует отдавать предпочтение белым яйцам: им требуется меньше времени, чтобы приобрести цвет, меньше вещества попадает на сам белок.

Диетолог порекомендовала стремиться к употреблению натуральных продуктов и заключила, что при правильном питании окрашенные яйца один раз в год не нанесут вреда организму.

Ранее пищевой химик-технолог Сергей Белков заявил, что использовать вместо специальных красителей для пасхальных яиц обычные маркеры и краски может быть опасно. Он также предостерег от покраски пасхальных яиц с помощью растений, поскольку в них может содержаться нечто, способное принести вред.