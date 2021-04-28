Россиянам рассказали об опасных красителях для пасхальных яиц

Использовать вместо специальных красителей для пасхальных яиц обычные маркеры и краски может быть опасно, заявил пищевой химик-технолог Сергей Белков. Его слова передает телеканал «360».

«Пигменты, которые там используются, для пищи не предназначены. Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду», — отметил специалист.

Он также предостерег от покраски пасхальных яиц с помощью растений, поскольку в них может содержаться нечто, способное принести вред. «Красить неизученными растениями все-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской», — сказал Белков.

Технолог призвал обратиться к проверенным безопасным методам и красить пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком, чтобы избежать серьезных последствий для организма.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать кулич на Пасху. Покупая его, необходимо обратить внимание на верхушку, которая должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места.