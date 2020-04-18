Стали известны планы Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин пропустит пасхальное богослужение, однако планирует посетить часовню на территории резиденции в Ново-Огарево, где он в настоящее время живет и работает. Об этом в субботу, 18 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — отметил Песков.

Кроме того, представитель президента уточнил, что Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Пасхи обменяются поздравлениями.

Встретить Пасху дома также планирует премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Борис Беляков. Отмечается, что глава кабмина не пойдет на богослужение.

Как сообщалось накануне, абсолютное большинство россиян (84 процента) поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов во время религиозных праздников, в том числе Пасхи. В связи с распространением коронавируса не планируют отмечать Пасху 34 процента опрошенных. Каждый пятый сообщил, что 19 апреля будет находиться дома (18 процентов).

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать режим самоизоляции, а богослужения смотреть по телевизору. С 12 по 19 апреля посещение храмов в Москве и Подмосковье было приостановлено.

Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.

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