Большинство россиян поддержали ограничение посещения храмов на Пасху

Абсолютное большинство россиян (84 процента) поддерживают рекомендацию ограничить посещение храмов во время религиозных праздников, в том числе Пасхи. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В связи с распространим коронавируса не планируют отмечать Пасху 34 процента опрошенных. Каждый пятый сообщил, что 19 апреля будет находиться дома (18 процентов).
В исследовании говорится, что значительное сокращение числа россиян, панирующих отмечать Пасху вне дома, говорит о высокой социальной ответственности граждан.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать режим самоизоляции, а богослужения смотреть по телевизору. С 12 по 19 апреля посещение храмов в Москве и Подмосковье было приостановлено.
Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения