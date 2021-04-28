Россиянам дали рекомендации по выбору куличей на Пасху

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору куличей на Пасху. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, покупая кулич, необходимо обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места, отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре дали советы по выбору яиц и творога. При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.

В ведомстве добавили, что хороший творог всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет немного кисловатый запах. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

«Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов», — предупредили в Роспотребнадзоре.

В апреле 2020 года эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын раскрыл россиянам необычные рецепты куличей. Он отметил, что кулич можно сделать из рисовой муки, с шапкой из маршмэллоу, либо добавить в начинку куркуму или имбирь. По его словам, покупные куличи могут быть слишком сладкими, в то время как в домашних сахар можно заменить медом.