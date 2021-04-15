Рост цен на яйца в России объяснили Пасхой

Цены на яйца в России растут в преддверии православной Пасхи, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.

«Это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят», — объяснил он. По словам Кузнецова, уже в мае увеличится производство, а спрос спадет. C 6 по 12 апреля яйца в среднем подорожали на 2,3 процента. При том, что производители, входящие в союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на яйца и мясо птицы.

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По словам Кузнецова, сейчас торговые сети продают яйца по ценам ниже закупочных, а один из крупных ретейлеров по этой причине теряет по 25 миллионов рублей в день. О каком именно ретейлере идет речь представитель Минпромторга не уточнил.

Православная Пасха в 2021 году отмечается в воскресенье, 2 мая. Крашеные яйца — один из главных символов праздника.

Ранее в апреле стало известно, что в России могут вырасти цены на конфеты и вафли. Участники рынка предупредили, что производители поднимут стоимость из-за подорожания сырья. Дорожают основные ингредиенты, из которых состоят сладости: мука, масло, яйца, джемы подскочили в цене на 50 процентов, сахар — на 120 процентов. В результате себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10 процентов.

В Минсельхозе причин для роста цен на сладости не увидели. В министерстве верят, что на руку производителям сыграют меры, предпринятые правительством для снижения цен на масляничные культуры. В частности, с начала года были повышены экспортные пошлины на подсолнечник и рапс. Теперь они находятся на запретительном уровне.