ФАС заинтересовалась ростом цен на гостиничные услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ростом цен на рынке гостиничных услуг в России. Об этом сообщили в самом ведомстве, передает ТАСС.

«Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», — сообщили в службе.

Ранее Совфед поручил комитету по социальной политике совместно с ФАС следить за ситуацией. Как рассказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, граждане жалуются, что российские туристические компании начали резко поднимать цены вместо того, чтобы создать привлекательные условия для отдыха.

В частности, из-за закрытия авиасообщения с Турцией пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года путешествия стали дороже на 15-20 процентов. В качестве причин роста цен аналитики указали динамику курса валют и небольшое количество доступных туристических направлений.