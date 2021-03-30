В России предсказали «вымирание» бюджетного отпуска

Российский экономист Андрей Школьников назвал 2021 год последней возможностью для россиян путешествовать бюджетно. Прогнозы эксперта опубликовал портал TourDom.

По словам аналитика, вызванный пандемией кризис приведет к значительному снижению уровня доходов среднего класса, что вызовет закономерное падение спроса на поездки и убытки в туристической индустрии. «Станет ясно, что целые кварталы гостиниц, которыми застроены побережья на пляжных курортах, уже вряд ли будут востребованы, как прежде», — предсказал экономист и добавил, что когда большинство гостиниц закроются, оставшиеся начнут дорожать.

По схожему сценарию будут расти и цены на авиаперевозки из-за снижения пассажиропотока. Как уточнил эксперт, это станет причиной «вымирания» предложений средней ценовой категории в отличие от люксового сегмента, который останется востребованным.

«Мы привыкли, что один-два раза в год можем съездить за границу. Эта история заканчивается. 2021 год станет последним, когда еще можно относительно бюджетно отдохнуть за рубежом», — прокомментировал геостратег.

Тем не менее специалист признает, что, несмотря на рост цен, россияне сохранят потребность в отпуске. По его мнению, это спровоцирует изменение формата поездок. «Будут востребованы бюджетные туры по стране с размещением в частном секторе, на недорогих турбазах, в санаториях, профилакториях», — отметил Школьников.

Ранее в январе эксперт в области авиации Олег Пантелеев предсказал стремительный рост цен на авиабилеты. По его мнению, низкая стоимость авиаперевозок не обеспечивает рентабельности и таким образом авиакомпании вынуждены компенсировать потери.