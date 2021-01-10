Ценам на билеты предрекли стремительный рост

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предрек стремительный рост ценам на авиабилеты в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Пантелеева, нынешний низкий уровень цен на авиабилеты не обеспечивает рентабельности, поэтому авиакомпаниям придется компенсировать свои потери. Согласно его прогнозу, до их банкротств предложение будет превышать спрос, поэтому в феврале-марте цены могут оставаться на низком уровне. «Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — считает эксперт.

Ранее россиянам назвали самые доступные направления для отдыха в январе. Так, тур в Сочи на 7 дней после новогодних праздников с перелетом двум москвичам обойдется минимум в 14 тысяч рублей. На путешествие из Москвы в Калининград и отель на 7 ночей двум людям придется потратить 23 тысячи рублей. Среди других стран наиболее доступными оказались туры в Египет и Турцию, также среди пляжных направлений можно найти хорошие предложения туров на Занзибар и ОАЭ.