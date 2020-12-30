Уехать из России за границу на Новый год стало вдвое дороже

Цены авиабилетов по некоторым заграничным направлениям на зимние каникулы в среднем выросли более чем вдвое — уехать из России за границу на Новый год стало дороже. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наиболее существенное изменение стоимости чеков в период с 25 декабря по 10 января зафиксировано по маршрутам Москва — Ташкент (плюс 168 процентов), Москва — Минск (плюс 125 процентов) и Москва — Дубай (плюс 120 процентов).

Вдобавок выросла средняя стоимость перелетов из Москвы в Ереван на 21 процент, в Кишинев — на 33 процента, в Ош — на 65 процентов, в Бишкек — на 70 процентов, в Стамбул — на 20 процентов.

Также стало известно, что по двум направлениям цены снизились по сравнению с прошлым годом. Так, перелет из Москвы в Анталью стал дешевле в среднем на 14 процентов, а из Ростова-на-Дону в Ереван — на 11 процентов.

27 декабря сообщалось, что российские эксперты раскрыли главные особенности путешествий в 2021 году. Они отметили, что в следующем году россияне не будут планировать поездки наперед, предпочитая покупку билетов в последний момент.