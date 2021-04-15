Власти не заметили причин для роста цен на сладкое, о котором ранее сообщали СМИ. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции», — говорится в сообщении ведомства.

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Также в министерстве полагают, что на руку производителям сыграют меры правительства, предпринятые для снижения цен на масляничные культуры. В частности, с начала года были повышены экспортные пошлины на подсолнечник и рапс. Теперь они находятся на запретительном уровне.

Стабилизировалась также в последнее время стоимость муки на внутреннем рынке. Это произошло благодаря субсидиям от государства в адрес мукомольных предприятий. Наконец, расширение посевных площадей сахарной свеклы должно способствовать удешевлению сахара.

Ранее 15 апреля СМИ сообщили о возможном подорожании в России конфет, вафель и некоторых других кондитерских изделий. Среди главных причин назывался рост цен на сырье, в частности на муку, масло, яйца и джемы.