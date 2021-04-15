В России значительно вырастут цены на конфеты и вафли

Российские кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли. Об этом пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.

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Значительно поднять стоимость производителей вынуждает рост цен на сырье. Он составил от 25 до 120 процентов за последние шесть месяцев. Дорожают основные ингредиенты, из которых состоят сладости: мука, масло, яйца, джемы подскочили в цене на 50 процентов, сахар — на 120 процентов.

В результате себестоимость продукции из-за подорожания сырья увеличилась в среднем на 10 процентов. Влияние на рост цен оказал и Китай, который начал закупать сырье огромными объемами, образовав мировой дефицит по некоторым позициям. Кроме того, сказывается также увеличение стоимости на фрахт из КНР.

Основные категории кондитерских изделий за год (с марта по март) подорожали в магазинах в среднем на 2,5-8,5 процента. Оснований для дальнейшего существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет, считают в Минсельхозе.

В апреле россиян предупредили о росте цен на рис из-за увеличения затрат на выращивание. Рисоводы в этом году ожидают рост прямых затрат до 60-65 тысяч рублей на гектар.

Ранее власти выделили девять миллиардов рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла. Это позволит зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно.