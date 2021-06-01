Шеф-повар раскрыл секреты приготовления вкусного шашлыка

Шеф-повар Майк Рид (Mike Reid) раскрыл секреты приготовления вкусного шашлыка. Его советы приводит сайт House Beautiful.

Прежде всего Рид советует с умом выбрать оборудование для готовки. Он рекомендует отказаться от вилки для гриля, так как если тыкать ею в мясо для проверки готовности, в нем будут оставаться отверстия, из которых будет вытекать сок.

Повар отметил, что заранее замаринованное мясо или рыбу стоит достать из холодильника минимум за полчаса до начала готовки. Рид объяснил, что маринад не только способствует вкусу блюда, но и делает его сочным. Поэтому, чтобы не пересушить шашлык, его следует регулярно спрыскивать маслом или маринадом в процессе приготовления.

Рид призвал готовить мясо с овощами, однако либо резать их при этом очень крупно, либо и вовсе жарить целиком. Также повар посоветовал подать к мясу листья салата с козьим сыром и карамелизированными на огне кусочками персика, манго, арбуза, яблока или груши.

Чтобы легко развести огонь, шеф-повар советует скомкать бумажное полотенце, полить его растительным маслом, кинуть в центр мангала на угли и поджечь. Мясо, по его словам, стоит начинать готовить только тогда, когда пламя разгорится и станет белым. Чем жирнее мясо, тем сильнее должен быть огонь. Для придания шашлыку особого аромата можно добавить в угли вымоченную в воде щепу.

Ранее врач-диетолог Ирина Морозова предупредила россиян об опасности популярного маринада для шашлыка. Она рассказала, что маринады на основе уксуса и майонеза могут нанести серьезный вред здоровью.