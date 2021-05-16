Врач предупредила россиян об опасности популярного маринада для шашлыка

Врач-диетолог Ирина Морозова предупредила россиян об опасности популярного маринада для шашлыка. Она рассказала в интервью украинскому изданию «Телеграф», что маринады на основе уксуса и майонеза могут нанести серьезный вред здоровью.

«Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье», — сказала Морозова.

Врач пояснила, что при воздействии высоких температур майонез выделяет большое количество жиров, которые очень вредны для организма, а уксус в маринаде негативно влияет на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). При частом употреблении он может вызвать болезнь почек, подчеркнула диетолог.

По ее словам, кефир в качестве маринада также является вредным, так как препятствует усвоению железа и белка.

Ранее в мае шеф-повар и телеведущий Владимир Павлов раскрыл россиянам полезную замену традиционного мясного шашлыка. По его словам, хотя мясо и дает чувство сытости, оно с трудом воспринимается организмом. Специалист советует вместо него приготовить на углях овощи, грибы или рыбу. По его словам, в таком случае человек сможет съесть больше и при этом чувствовать себя намного лучше.