Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

Американские диетологи и специалисты в области правильного питания назвали помогающий похудеть фрукт — ананас. Их слова приводит издание Women’s Health.

Ванесса Риссетто (Vanessa Rissetto), врач-диетолог и соосновательница образовательной платформы о здоровом питании, отметила, что фрукт содержит мало килокалорий — всего 52 на 100 граммов. Однако тем, кто сидит на низкоуглеводной диете, стоит есть ананас с осторожностью, чтобы не превысить норму углеводов в сутки.

Врач добавила, что в ананасе есть бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белок и помогает лучше усваиваться некоторым питательным веществам. «Считается, что бромелайн помогает сжигать жир. Почему? Он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира», — рассказала диетолог.

Более того, фрукт содержит много клетчатки. «Клетчатка медленно переваривается в организме и помогает сохранить чувство сытости. Это важно для снижения веса», — отметила Кери Ганс (Keri Gans), диетолог, преподаватель йоги и автор книги «Диета малых перемен». «Клетчатка в ананасе также способствует пищеварению и действует как натуральное слабительное», — добавила Риссетто.

Поскольку ананас на 86 процентов состоит из воды, он хорошо увлажняет. Также фрукт богат марганцем — важным питательным веществом, которое необходимо организму для нормального функционирования и переработки пищи. Риссетто объяснила, что марганец помогает регулировать метаболизм жиров и углеводов. Высокое содержание витаминов C, B1, B2, B3 и B6 укрепляет иммунную систему и помогает в борьбе с микробами и вирусами.

Несмотря на очевидную пользу фрукта при правильном и умеренном употреблении, диетологи не рекомендуют надеяться только на ананасы при похудении. «Все фрукты могут быть полезны для снижения веса, если следить за размерами порций. Сладкие фрукты (включая ананас) также могут утолить желание съесть что-нибудь сладкое вроде торта или печенья», — подытожила Ганс.