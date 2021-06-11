Россиянам пообещали напечатанную на принтере еду

В течение ближайших пяти-семи лет россияне смогут печатать себе еду на 3D-принтере, а сами устройства будут так же доступны, как, например, пылесосы. Такое развитие технологий на полях конференции «Будущее человечества и будущее "зеленой энергетики": вместе или против» пообещал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, продукты питания уже печатают, но пока их использование очень ограничено. Например, с помощью принтеров декорируют торты. Однако поиск решений уже ведется, и в итоге на рынок попадут уже массовые и дешевые устройства.

Песков подчеркнул, что для массовости технологию следует объединить с другим набирающим обороты трендом — производством растительного мяса. Такая печать еды поспособствует «зеленому переходу», ведь для производства продуктов станут использовать растительные компоненты.

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Разработка 3D-принтеров для продуктов входит в дорожную карту FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Под FoodNet подразумевают рынок технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления продуктов питания. Предполагается, что российские компании с помощью инновационных продуктов смогут занять существенную долю рынка.

Сроком производства еды на 3D-принтере в бытовых условиях в дорожной карте назван 2028 год. В промышленных масштабах о желании использовать технологию заявляла компания KFC, которая хочет выпускать напечатанные куриные наггетсы.

В выпущенном в марте совместном исследовании Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon Corporation говорилось, что к 2035 году десятая часть мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов в мире будет производиться из альтернативных белков.