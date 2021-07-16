Азиатская страна приготовила новый удар по загрязнителям планеты

Власти Сингапура приготовились к новому удару по загрязнителями планеты. Национальные компании в ближайшие пару лет ждут новые дополнительные ограничения и увеличение платы за выбросы углекислого газа, пишет Bloomberg.

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В Юго-Восточной Азии Сингапур был первой страной, которая ввела налог на выбросы углерода в 2019 году. Предприятия платят по 3,69 доллара за тонну парниковых газов. Правительство планирует пересмотреть план по выбросам к концу десятилетия. Повышение сборов за загрязнение окружающей среды будут вводить не раньше, чем в 2023 году, заверила министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу. А к 2030 году возможно увеличение налога до 7,39-11,09 доллара за тонну.

«Необходимо создать правильный стимул для промышленности и компаний, чтобы они следили, как именно работают. Это важный сигнал для рынка, что налог пересматривается, и мы вскоре объявим об этом», — сказала Грейс Фу.

Повышения сборов за загрязнение окружающей среды будут вводить при подключении новых технологий учета CO2. При этом чиновница добавляет, что в Сингапуре не будут запрещать одноразовый пластик. Власти намерены дать предприятиям больше возможностей и инвестиций для переработки отходов.

В 2020 году в население страны выбросило около 200 тонн одноразовых предметов, в том числе сумки и контейнеры для еды на вынос. По словам Фу, правительство с 1 июля ввело схему, согласно которой ответственность за сбор и переработку отходов возлагается на производителей. Кроме того, Сингапур стремится к «зеленой» энергетике, в том числе посредством строительства солнечных электростанций. Более 90 процентов электричества в стране пока вырабатывается за счет импортного природного газа.

Сегодня, 16 июля, в Китае запустили площадку для торговли квотами на выбросы углекислого газа. Новый рынок учета загрязнения окружающей среды, по мнению правительства КНР, позволит внести большой вклад в борьбе с глобальным потеплением на планете.