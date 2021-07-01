Европейская страна успокоит жителей новыми налогами

Австрийские чиновники придумали план, как успокоить население по поводу надвигающихся климатических угроз. Напряжение в обществе и необходимость в решительных мерах по защите природы от экологической катастрофы может обернуться новыми налогами, пишет Bloomberg.

Средняя температура в Австрии за последние 100 лет поднялась почти на два градуса по Цельсию. По данным психотерапевтов, многие жители испытывают дискомфорт из-за мыслей о надвигающемся глобальном потеплении. Правительство европейской страны реагирует на тревожные настроения в обществе и обсуждает вариант «экологической налоговой реформы».

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«Климатическая тревога — страх перед будущим. Помимо личной ответственности за изменение экологии, люди надеются на политические решения, направленные на борьбу с потеплением», — сказал психотерапевт Паоло Райле, который написал книгу о росте «экологической тревожности», из-за которой австрийцы стали чаще обращаться за медицинской помощью.

Лидеры страны планируют установить налог на выбросы. Если реформу запустят, австрийцев могут заставить платить за каждую тонну выделяемого их транспортом и домами CO2.

«Нам нужно по-новому взглянуть на налоговые кодексы, чтобы сделать их пригодными для будущего. Стране нужна справедливая плата за загрязнение атмосферы парниковыми газами, что будет подчеркивать экономичность экологически безопасного поведения», — заявила министр климата, энергетики и транспорта Леонора Гевесслер.

Австрия стремится стать климатически нейтральной к 2040 году, то есть на десятилетие раньше, чем большинство стран Евросоюза. Чиновница подчеркивает, что плата людей, в случае установления климатического налога, будет возвращаться населению в виде нового экологичного транспорта, энергоэффективных домов. По данным Greenpeace, самые богатые австрийцы (десятая часть всего населения) могут понести на себе основную тяжесть запланированной правительством реформы, так как их дома производят в год в два раза больше парниковых газов, чем среднестатистическое жилье в стране.

В конце июня Европарламент принял закон, призванный ускорить переход 28 участников Евросоюза к углеродной нейтральности. Страны ЕС до 2030 года обязаны сократить уровень загрязняющих выбросов на 55 процентов по сравнению с 1990 годом, а к 2050-му стать полностью «зелеными».