Страны Европы заставят «позеленеть»

Страны Евросоюза окончательно одобрили закон, который делает обязательным выполнение целей по выбросам парниковых газов членами организации. Как передает Reuters, директивные органы ЕС готовят новый огромный пакет мер по борьбе с глобальным потеплением.

Европейский парламент и входящие в Евросоюз страны в апреле достигли соглашения по климатическому закону. Они условились, что к 2030 году необходимо сократить чистые выбросы на территории ЕС на 55 процентов относительно 1990 года, а к 2050-му избавиться от них совсем. Таким образом, Брюссель фактически заставит страны Европы сделать национальные экономики более зелеными.

28 июня закон одобрили министры 27 государств, за исключением воздержавшейся Болгарии. «Окончательное решение [относительно климатического закона] не отражает нашу национальную позицию», — заявил пресс-секретарь правительства Болгарии, не уточняя никаких подробностей. Однако подчеркивается, что обозначенные цели применяются к общим выбросам в ЕС, а не являются обязательными требованиями к каждой стране.

Климатический вопрос станет центральным и потребует серьезно пересмотреть политику ЕС, которая на данный момент подразумевает сокращение выбросов всего на 40 процентов к 2030 году. Вносить изменения Европейская комиссия начнет 14 июля, когда озвучит соответствующие меры по преобразованию промышленности, энергетики, транспорта и жилищного строительства. Будут предложены реформы углеродного рынка ЕС, более жесткие стандарты выбросов CO2 для новых автомобилей и сроки по стремительному переходу на возобновляемую энергию.

Закон о климате также обяжет Брюссель создать независимый экспертный орган для консультирования по вопросам климатической политики и бюджетный механизм для расчета общих выбросов ЕС в соответствии с целями на 2030-2050 годы.