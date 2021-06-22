Европу пристыдили за «грязный» скот

Европейские страны пристыдили за малый прогресс в «чистом» сельском хозяйстве. Вред от парниковых газов с ферм по разведению рогатого скота и от удобрений на полях за последнее десятилетие остался неизменным, несмотря на крупные экологические программы Евросоюза, пишет Bloomberg.

Из отчета финансового надзорного органа ЕС следует, что выбросы метана, которые задерживают в воздухе в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ, от фермерских хозяйств в Европе не снижались с 2010 года. С 2014 по 2020 годы странам Евросоюза на усилия по борьбе с изменением климата выделили четверть бюджета Единой сельскохозяйственной политики Common Agricultural Policy (CAP) — более 100 миллиардов евро (119 миллиардов долларов).

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По заключению Европейской аудиторской палаты, для заметного экологического результата отрасли не хватило финансирования. В рамках CAP до 2027 года на «зеленые» инициативы выделят еще 387 миллиардов евро (460 миллиардов долларов). Средства пойдут на стимулирование фермеров вести дела с меньшим вредом для природы. Выбросы от животноводства составляют около половины всего ущерба природе от сельского хозяйства. Негативное воздействие на окружающую среду от химических удобрений и навоза выросло с 2010 по 2018 годы.

Животноводство считается одним из основных источников образования парниковых газов в мире. Чтобы снизить вред экологии, страны Европы и США стремительно переходят на растительную альтернативу мясу. Принимаются меры и для совершенствования ферм. В начале июня пищевой гигант Cargil анонсировал продажу специальных намордников для коров, которые улавливают метан при дыхании и отрыжке скота.